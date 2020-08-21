МЗС Білорусі закликало країни Євросоюз дати можливість країні розібратись із ситуацією, що склалась, самотужки. Окрім цього, у відомстві попросили ЄС не запроваджувати санкції.

У Білорусі заявили, що Євросоюзу не варто "при перших серйозних випробуваннях" запроваджувати санкції. Про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, інформує пресслужба відомства.

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Які аргументи Білорусі

Він наголосив, що у Білорусі та ЄС різні політичні підходи. Проте це не перші санкції для Білорусі, тому країна впорається з ними, як і раніше. Окрім цього, Макей сказав, що у Білорусі зараз складна ситуація та попросив дати можливість, аби країна сама її вирішила.

Краще з вашою допомогою (ЄС – 24 канал), але без спроб примусу з використанням політичних, фінансових та інших очевидних важелів,

– заявив міністр.

Також він зазначив, що "зараз не 18 століття, не 2010 і навіть не 2015 рік, тому Республіка Білорусь – вже реальність". У повідомленні Макей також наголосив, що санкції Білорусь розглядатиме як недоброзичливі дії, що завдають шкоди суверенітету країни. Чинна влада Білорусі має намір їм протидіяти.

Що відомо про запровадження санкцій ЄС проти Білорусі

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі, а також засудив насильство проти мирних протестувальників.

19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовилися про санкції проти Білорусі.

Їх застосують щодо окремих посадовців режиму Лукашенка, причетних до репресій та фальсифікацій виборів.

Як наголошують в ЄС, санкції не вплинуть на життя громадян Білорусі.

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