МЗС Британії жорстко потролило російських дипломатів у соцмережах
Міністерства закордонних справ Великої Британії потролило Росію у твітері. Суперечку влаштували до Дня сміху 1 квітня.
24 Канал прослідкував за перепалкою Міністерств закордонних справ Великої Британії та Росії у соцмережах.
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Саркастичні дописи МЗС Британії
31 березня Росія опублікувала свою оновлену зовнішньополітичну доктрину, в якій окреслено відповіді на так звані "екзистенціальні загрози" та задекларовано підтримку незахідних регіональних лідерів у протидії "гегемонії США".
МЗС країни-агресорки опублікувало у твітері посилання на документ зі своїм коментарем: "Зовнішня політика Росії є миролюбною, відкритою, передбачуваною, послідовною, прагматичною та базується на повазі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права".
МЗС Великої Британії розмістило скриншот цього твіту росіян і написало: "День сміху ЗАВТРА".
Перепалка у твітері / Скриншот
1 квітня МЗС Росії відповіло посиланням на сторінку свого вебсайту, яка містить тексти під назвами, наприклад, "Політичні злочини, вчинені Великою Британією" і "Приклади фабрикації західними країнами приводів для агресії проти інших держав".
У супровідному тексті російське відомство написало: "Перше квітня! Ось, виправили для вас посилання".
Як відреагувала Росія / Скриншот
Росія в Радбезі ООН: основне
- Щомісяця головування в Радбезі ООН переходить до іншої країни-члена. Так, 1 квітня 2023 року черга Росії. Україна виступила категорично проти цього, США підтримали. Але щоб змінити ситуацію немає міжнародно-правових шляхів.
- Ця ситуація дуже вигідна Кремлю. Росія може зловживати своїми повноваженнями, зокрема дезінформувати та стати на заваді між іншими країнами-членами ООН.
- ООН треба реформувати. Оскільки така ситуація схожа на сюрреалізм, вважають політтехнологи. Ймовірно, варто створити альтернативу цій структурі.