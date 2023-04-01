МЗС Британії жорстко потролило російських дипломатів у соцмережах

Міністерства закордонних справ Великої Британії потролило Росію у твітері. Суперечку влаштували до Дня сміху 1 квітня.

24 Канал прослідкував за перепалкою Міністерств закордонних справ Великої Британії та Росії у соцмережах.

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Саркастичні дописи МЗС Британії

31 березня Росія опублікувала свою оновлену зовнішньополітичну доктрину, в якій окреслено відповіді на так звані "екзистенціальні загрози" та задекларовано підтримку незахідних регіональних лідерів у протидії "гегемонії США".

МЗС країни-агресорки опублікувало у твітері посилання на документ зі своїм коментарем: "Зовнішня політика Росії є миролюбною, відкритою, передбачуваною, послідовною, прагматичною та базується на повазі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права".

МЗС Великої Британії розмістило скриншот цього твіту росіян і написало: "День сміху ЗАВТРА".



Перепалка у твітері / Скриншот

1 квітня МЗС Росії відповіло посиланням на сторінку свого вебсайту, яка містить тексти під назвами, наприклад, "Політичні злочини, вчинені Великою Британією" і "Приклади фабрикації західними країнами приводів для агресії проти інших держав".

У супровідному тексті російське відомство написало: "Перше квітня! Ось, виправили для вас посилання".



Як відреагувала Росія / Скриншот

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