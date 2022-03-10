МЗС назвало найбільші компанії, які поки залишаються на російському ринку

Міністерство закордонних справ України опублікувало список компаній, які вирішили залишитися працювати на російському ринку після початку війни проти України.

Українські дипломати вкотре нагадали, що робота на російському ринку – це сплачені податки в російський бюджет, гроші з якого і виділяються на військові цілі. А відтак – і на війну проти України та вбивства мирного населення. За два тижні неспровокованої військової агресії Росії внаслідок авіаційних ударів і розстрілів вже загинули понад 50 дітей.

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"Незалежно від розміру інвестицій чи частки Росії у глобальному портфелі, компанії, які дотримуються стандартів і цінностей екологічного, соціального та корпоративного управління, не мають морального права продовжувати діяльність у країні, яка вчиняє масові воєнні злочини на території іншої країни", – йдеться в заяві українського МЗС.

Відтак МЗС України закликає такі компанії переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність в Росії. Якщо ж вони цього не роблять, тоді просить споживачів з цього світу бойкотувати такі компанії та їхні продукти.

Серед великих компаній, які залишилися працювати в Росії – торгівельні мережі Metro та Auchan, виробники техніки LG, Miele, Bosch, фармацевтичні компанії Bayer та Pfizer, банки Raiffeisen, Credit Agricole та UniCredit Group, виробники продуктів харчування Nestle та Mondelez, а також багато інших.



Які компанії продовжують працювати в Росії / Ілюстрація Ukraine Crisis

Єдиним винятком можуть бути компанії, чиї постачання обгрунтовані критичними гуманітарними потребами.