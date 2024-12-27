ЄС, НАТО і глобальна підтримка: МЗС України назвало головні завдання на 2025 рік

МЗС України визначило ключові завдання на 2025 рік. Окремий акцент зроблено на впровадженні системи "е-Консул".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу. Окремо у відомстві підбили підсумки 2024 року та окреслили головні здобутки.

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Які завдання поставили в МЗС на 2025 рік

В МЗС України назвали п'ять ключових завдань довкола яких буде зосереджена робота у 2025 році.

Міністр формулює напрями, які є пріоритетними для української дипломатії на наступний рік… По-перше, це збереження та зміцнення військової підтримки України попри виборчі цикли в країнах-партнерах і зняття всіх обмежень на постачання та застосування зброї. Друге – просування інтересів України у відносинах з Китаєм, Індією, іншими державами Азії, Африки та Латинської Америки і розширення дипломатичної присутності та розвиток політики добросусідства,

– заявив Тихий.

Також МЗС планує зосередити зусилля на пришвидшенні переговорів щодо вступу України до ЄС під час головування Польщі та Данії, а також на подальшому просуванні до членства в НАТО.

Водночас міністерство працюватиме над збільшенням ціни війни для Росії, зокрема через посилення санкцій, використання заморожених активів та збереження міжнародної ізоляції країни-агресора.

Серед інших пріоритетів – повноцінне впровадження системи "е-Консул", для чого вже підготовлено необхідну юридичну базу.

Які основні здобутки МЗС у 2024 році

Підбиваючи підсумки 2024 року, речник МЗС Георгій Тихий озвучив сім ключових здобутків, визначених міністром Андрієм Сибігою.

Серед них – постачання зброї, ухвалення пакета підтримки Конгресом США, зміцнення міжнародної підтримки, питання фінансування, включно з кредитами коштом заморожених активів Росії, тиск на агресора та просування українського бачення справедливого миру.

Також важливими досягненнями стали кроки щодо притягнення Росії до відповідальності, мовиться про видачу нових ордерів на арешт російського керівництва, створення реєстру збитків, відкриття переговорів про вступ до ЄС і закріплення незворотного курсу до членства в НАТО, а також розширення дипломатичної присутності України у світі.