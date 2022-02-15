МЗС не вбачає національного підґрунтя у загибелі етнічних греків на Донбасі

Дмитро Кулеба прокоментував загибель двох етнічних греків та поранення ще двох у селі Гранітне, що в Донецькій області. Міністр не вбачає в інциденті національного підґрунтя.

Відповідну заяву очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив під час брифінгу 15 лютого, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що відбувся справді трагічний інцидент.

Читайте також Греція звинуватила військових ЗСУ в загибелі 2 етнічних греків на Донбасі

Кулеба про загибель греків на Донеччині

Однак, за словами міністра, у ньому не було направленості проти громадян України грецького походження.

Зараз правоохоронні органи цим питанням займаються, але тут не було злочину на національному ґрунті,

– зазначив Кулеба.

Нагадаємо, напередодні МЗС Греції заявило про необхідність захисту грецької громади в Україні після загибелі етнічних греків.

Загибель етнічних греків на Донеччині: що відомо

Поліція Донецької області раніше повідомила, що затримала двох чоловіків через стрілянину у Гранітному. Інцидент трапився 13 лютого, приблизно о 00:45 ночі на території кафе. Тоді загинули двоє етнічних греків, ще двоє отримали поранення.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство двох або більше людей з хуліганських мотивів, про замах на умисне вбивство та про хуліганство. Тривають слідчі дії.

У закордонному відомстві Греції після інциденту заявили, що вбивства скоїли нібито українські військові. Однак у штабі Операції Об'єднаних сил 24 каналу розповіли, що не знають про вбивство за участю бійців ЗСУ.

Зауважимо, що через село Гранітне проходить лінія розмежування. Тому греки могли загинути й на окупованій території.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу – рейтинг брехливих заяв Росії проти України: дивіться відео