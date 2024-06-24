"Зробили демарш": МЗС Росії пригрозило пані послу США "відповіддю" через удар по Севастополю

Пані посла США у Росії Лінн Трейсі викликали в Міністерство закордонних справ країни-агресорки. Причиною начебто став ракетний удар по тимчасово окупованому Севастополю.

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Росії. Країна-агресорка висловила претензію у тому, що Україна використала ракети американського виробництва ATACMS.

Дивіться також Завдяки російській ППО: у Севастополі ввели надзвичайний стан

Що наговорили у МЗС Росії

У МЗС Росії заявили, що під час розмови з Трейсі "зробили демарш" і повідомили, що "подібні дії безкарними не залишаться". Водночас заходи у відповідь "обов’язково будуть".

Однак те, якими саме будуть ці заходи в російському відомстві не уточнили. Країна-агресорка заявила, що Сполучені Штати несуть відповідальність за ракетний удар по окупованому півострову.

Зокрема, про це сказав речник російського диктатора Дмітрій Пєсков. За його словами, США допомагають українським військовим завдавати ударів із використанням американської техніки.

Зауважимо, що за словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, російська "пе-ве-о" стала причиною загибелі людей у Криму. Під час атаки на військовий об'єкт окупанти збивали ракету над пляжем, де відпочивали люди.

Ба більше, напередодні міноборони Росії заявило, що українські військові завдали удару Севастополю американськими ракетами ATACMS. Вони були збиті засобами ППО, одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста".