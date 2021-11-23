У МЗС розповіли, чи постраждали українці у страшній ДТП в Болгарії

Болгарські правоохоронці запевнили, що серед постраждалих та загиблих у моторошній ДТП у Болгарії немає українців. Зауважимо, що загалом аварія забрала життя 45 людей, серед них – 12 дітей.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко з посиланням на правоохоронців Болгарії.

Важливо Автобус спалахнув: у страшній ДТП в Болгарії загинули 45 людей, серед них​ – 12 дітей

Мовиться про ДТП, яка сталася вночі проти 23 листопада біля села Боснек – приблизно за 45 кілометрів від Софії.

Українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії,

– написав Ніколенко.

Чи є серед постраждалих громадяни інших країн, наразі невідомо.

Що відомо про автокатастрофу

Страшна трагедія сталася у Болгарії на трасі Софія – Благоєвград. Автобус з туристами, який нещодавно перетнув кордон країни, потратив у ДТП, після чого загорівся. Напередодні ввечері автобус в'їхав у Болгарію через прикордонний пункт пропуску "Капітан Андрєєво".

За інформацією ЗМІ, загалом в автобусі разом із водієм перебувало 52 людини, 45 з них загинули (за іншими даними – 53 людини й 46 загиблих). Серед жертв – 12 неповнолітніх.

Врятувати вдалося 2 жінок та 5 чоловіків. Їх терміново госпіталізували у тяжкому стані. У 6 постраждалих – опіки обличчя й верхніх дихальних шляхів та рвані рани, ще в одного пацієнта – травма ноги.

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У пожежній службі підтвердили, що автобус мав македонську реєстрацію. Найімовірніше, що він прямував через Болгарію до Стамбула. Попередньо відомо, що загиблі були туристами з Північної Македонії.

Повний текст публікації Олега Ніколенка:

За інформацією болгарських правоохоронців, українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії.