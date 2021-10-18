У МЗС розповіли про трагічно загиблого українського дипломата Крижанівського

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що український дипломат Віктор Крижанівський, який днями трагічно загинув, розпочав дипломатичну кар'єру майже 20 років тому. Раніше він займався питаннями європейської інтеграції, а останні роки – придністровського врегулювання.

Також у відомстві висловили свої співчуття рідним та близьким трагічно загиблого у Києві українського дипломата.

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МЗС про кар'єру загиблого Крижанівського

У міністерстві зазначили, що Крижанівський свою дипломатичну кар'єру розпочав ще у 1992 році.

Він займався питаннями європейської і євроатлантичної інтеграції та їздив у довгострокові закордонні відрядження до Постійних представництв України у міжнародних організаціях, зокрема при ООН у Нью-Йорку.

У період з 2003 по 2005 рік працював заступником керівника головного управління з питань зовнішньої політики Адміністрації Президента України.

З 2010 року до 2017 року був надзвичайним і повноважним послом України в Естонії.

Після цього обіймав посаду спеціального представника України з питань придністровського врегулювання.

Смерть Віктора Крижанівського: що відомо