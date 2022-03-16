У МЗС розповіли, які перспективи і як звинуватити Росію в воєнних злочинах

Міжнародний суд ООН 16 березня ухвалить рішення щодо справи російського вторгнення в Україну. Мовиться про тимчасові заходи, які є обов'язковими до виконання.

Про це повідомила представниця України в Міжнародному суді ООН Оксана Золотарьова. Вона розповіла, що сьогодні суд оприлюднить тимчасові заходи щодо звинувачень Росії у геноциді українського народу.

До теми Міжнародний суд ООН винесе рішення щодо війни Росії проти України: що буде далі

Україна просить суд наказати Росії припинити війну

Україна просить суд наказати Росії припинити війну. Проте, наголосила Золотарьова, Міжнародний суд не завжди робить те, чого очікує позивач.

Рішення суду є обов'язковим до виконання всіма державами-членами ООН. Звісно, очікуємо, що Росія мала б виконати рішення Міжнародного суду. Навіть, якщо вона не виконає це додасть нам додаткових важелів впливу, як на наших партнерів, так і міжнародних організацій,

– пояснила Золотарьова.

Після оголошення тимчасових заходів суд вже розглядатиме справу по суті. Україна наполягатиме на репараціях.

Золотарьова наголосила: є гарний приклад, коли Росія захопила українські військові кораблі у 2019 році. Тоді було рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Він зобов'язав відпустити моряків та кораблі.

Україна має говорити про порушення на всіх майданчиках

Наша основна задача – фіксувати на всіх можливих майданчиках порушення прав України Росією,

– додала Золотарьова.

Воєнні злочини Росії розслідуються Офісом генпрокурора України. Також справу вже розглядає Міжнародний кримінальний суд, мовиться про відповідальність окремих осіб за ці злочини.

Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії про візит до Києва: відео