Україна, на відміну від Росії, прагне до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.
Що було раніше Росіяни заявили, що Україна "хоче втягнути їх у війну"
В Україні нагадали про домовленості
Речник МЗС заявив, що Росія ігнорує усі кроки та домовленості щодо мирного врегулювання. У Кремля, за словами Ніколенка, щоразу нові причини для порушення режиму тиші.
Олег Ніколенко закликав Росію "припинити мислити критеріями війни" та дотримуватися тих домовленостей, яких вдалося досягнути під час зустрічі у нормандському форматі в Парижі у грудні 2019 року. Зокрема речник МЗС України нагадав про головні з них:
- відведення силовиків і зброї з лінії розмежування;
- дотримання режиму припинення вогню;
- розблокування роботи КПВВ;
- гарантія безпечного доступу моніторингової місії ОБСЄ.
Відповіді на атаки передбачені документом
За словами Ніколенка, Україні робить усе можливе для проведення наступної зустрічі у нормандському форматі, однак ініціативи зі сторони Кремля поки що немає.
Україна прагне миру, справедливості і поваги до міжнародного права. Ми готові до подальшої зустрічі в Нормандському форматі без передумов, аби рухатися далі. Сподіваємося, що на таку зустріч погодиться і Росія,
– заявив Ніколенко.
Окрім того, речник українського МЗС додав, що згідно з додатковими заходами з посилення режиму припинення вогню передбачена можливість для української сторони відповідати на провокації та атаки бойовиків. Україна залишає це право за собою.
Війна на Донбасі: останні новини
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