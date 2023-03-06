У МЗС відреагували на смерть 14-річної українки в Британії

6 березня 2023, 16:24
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Українське міністерство закордонних справ відреагувало на смерть 14-річної українки у Великій Британії. У відомстві повідомили, що взаємодіють з британськими правоохоронцями.

У коментарі 24 Каналу у МЗС України відповіли, що поінформовані про смерть українки і з'ясовують обставини того, що сталось.

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МЗС України поінформоване про смерть української громадянки в графстві Девон в Сполученому Королівстві. Українське посольство вже взаємодіє із британськими правоохоронцями задля з'ясування усіх обставин, встановлює зв'язок із рідними,
– йдеться у повідомленні міністерства. 

У відомстві також зазначили, що причини смерті має визначити розслідування, яке уже розпочато.

Що відомо про смерть 14-річної українки 

  • Раніше британські видання повідомили про загибель 14-річної українки на півдні Девона.
  • Дівчинку знайшли непритомною на пляжі курортного міста Доуліш після розшуків із залученням гелікоптера та берегової охорони. Її доправили до лікарні, де вона згодом померла.

Автор: Анастасія Лукашевська