У МЗС відреагували на смерть 14-річної українки в Британії
Українське міністерство закордонних справ відреагувало на смерть 14-річної українки у Великій Британії. У відомстві повідомили, що взаємодіють з британськими правоохоронцями.
У коментарі 24 Каналу у МЗС України відповіли, що поінформовані про смерть українки і з'ясовують обставини того, що сталось.
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МЗС України поінформоване про смерть української громадянки в графстві Девон в Сполученому Королівстві. Українське посольство вже взаємодіє із британськими правоохоронцями задля з'ясування усіх обставин, встановлює зв'язок із рідними,
– йдеться у повідомленні міністерства.
У відомстві також зазначили, що причини смерті має визначити розслідування, яке уже розпочато.
Що відомо про смерть 14-річної українки
- Раніше британські видання повідомили про загибель 14-річної українки на півдні Девона.
- Дівчинку знайшли непритомною на пляжі курортного міста Доуліш після розшуків із залученням гелікоптера та берегової охорони. Її доправили до лікарні, де вона згодом померла.