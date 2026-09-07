"Це не вибори, а фарс": МЗС України закликає світ не визнавати російське голосування

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту та медіа називати фіктивне голосування в Росії фарсом. Він наголосив, що такий процес є абсолютно незаконним і спрямований на мобілізацію людського ресурсу для війни.

Як повідомляє глава українського дипломатичного відомства у мережі X, кремлівський режим править країною вже 26 років, що перевищує термін перебування при владі Йосипа Сталіна. Протягом цього часу в Росії систематично ліквідовували будь-які прояви демократії, ув'язнювали або вбивали опозиціонерів та придушували свободу слова.

Ліквідація демократії та виключення спостерігачів

Вільні політичні сили повністю усунені від участі у російських "виборах". Єдину партію, яка дозволяла собі навіть м'яку критику війни проти України, заборонили, а решта варіантів у бюлетенях не пропонує виборцям справжнього вибору.

До того ж до моніторингу не допустили незалежних спостерігачів ОБСЄ. Процес повністю позбавлений міжнародного нагляду та прозорості.

Псевдовибори на окупованих українських землях

Окремим грубим порушенням є намір Москви організувати голосування на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму, а також у східних і південних областях.

Це незаконне голосування буде нікчемним, що стане явним порушенням міжнародного права та ще більше делегітимізує весь процес,

– наголосив очільник української дипломатії.

Андрій Сибіга закликав світову спільноту називати речі своїми іменами та не піддаватися на маніпуляції Кремля. За його словами, режим Путіна використовує це шоу лише для створення внутрішньої легітимності та мобілізації чергового гарматного м'яса.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомляв, що Служба зовнішньої розвідки Росії запустила чергову дезінформаційну кампанію, щоб створити видимість легітимності вересневих виборів до Держдуми. Російська сторона поширює фейки про нібито кібератаки та провокації з боку ЄС, намагаючись відвернути увагу від незаконного голосування на тимчасово окупованих територіях України.