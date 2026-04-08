Після скандалу з еротичними фото МЗС відкликало скандальну консулку з Домінікани

Вікторію Якімову призначили почесною консулкою України в Домінікані, однак це викликало неабиякий резонанс через її скандальне минуле. Нині в МЗС відреагували на це і відкликали посадовицю.

Про причини усунення консулки повідомляє Укрінформ.

Чому відкликали новопризначену консулку?

МЗС України у зв'язку з суспільним резонансом щодо призначення почесного консула в Домінікані провело додаткову перевірку і відкликало патент Вікторії Якимової. Також відкликали посла України на Кубі.

У відомстві нагадали, що почесні консули не є співробітниками МЗС, не перебувають на державній чи дипломатичній службі, не отримують заробітної плати чи коштів з державного бюджету, не наділені функціями політичного представництва України, на відміну від консулів України. Інститут почесних консулів зазвичай передбачає добровільну допомогу з конкретного вузького кола питань, в першу чергу, в захисті громадян України, пояснили у міністерстві.

В МЗС розповіли, що при відборі кандидатури Вікторії Якимової на посаду почесного консула в Домінікані посол України на Кубі керувався критеріями, визначеними у МЗС України. Серед них:

Тривале проживання кандидатки в країні.

Наявність української та іноземної вищої освіти, зокрема диплома магістра з відзнакою.

Знання мов.

Досвід державної, аудиторської та адміністративної діяльності, експертизу у сфері цифрових технологій.

Рекомендації щодо професійних і ділових якостей.

Діяльність із розвитку українсько-домініканських відносин.

Перевірка, зокрема щодо публічної діяльності та зв’язків з Росією, проводилася із залученням компетентних органів України, заперечень щодо призначення не було,

– підкреслили в МЗС.

На той момент кандидатка вже неодноразово організовувала виїзні консульські обслуговування, заходи на підтримку України, благодійні ініціативи, та інші події, спрямовані на зміцнення відносин між країнами.

Проте, опубліковані в ЗМІ матеріали викликали різкий та негативний суспільний резонанс, після якого МЗС провело додаткову перевірку та відкликало патент, зокрема з урахуванням відкриття цьогоріч у Домінікані повноцінного посольства України.

Чому її призначення викликало суспільний резонанс?

Після новини про призначення чимало українців обурились в інтернеті. Одним з головних тригерів стали еротичні фото в соцмережах Якімової. Також люди критикують її за світлини в кокошнику, зроблені до повномасштабного вторгнення, які Вікторія видалила. Також у березні 2023 року майбутня почесна консулка несхвально реагувала на новини про закриття офісу Google в Росії.

Сама Вікторія розповіла, що завдяки відкриттю консульства в місті Ла Романа всі українці, що знаходяться в Домінікані мали можливість отримати допомогу.

Моя діяльність і всі пов'язані витрати є моїм особистим внеском і внеском моєї родини. Подаючи свою кандидатуру на посаду почесного консула, я не намагалася приховати своє попереднє життя, пов'язане з моделінгом. Сучасна самодостатня жінка має право реалізовувати себе в обраній професії, а також змінювати напрямок розвитку та зростати,

– заявила Якімова.

