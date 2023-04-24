Ми не потребуємо дозволів Росії, – МЗС про скандальну заяву віцеспікерки Угорщини щодо НАТО

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро відзначилася скандальною заявою щодо вступу України в НАТО. В МЗС вже відреагували на її слова.

В МЗС наголосили, що Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. Це право неодноразово підтверджувалося на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема і Угорщини, передає 24 Канал.

Дивіться також Віцеспікерка парламенту Угорщини заявила, що Україні потрібен дозвіл Росії для вступу в НАТО

Позиція МЗС

"Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви", – заявили в МВС.

Там також додали, що немає жодних об'єктивних причин, які перешкоджали б вступу України в НАТО. Українське членство лише посилить Альянс, унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому, стверджують в МЗС.

Скандальна заява віцеспікерки парламенту Угорщини

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що для вступу України до НАТО потрібна "угода-схвалення" Росії. Про це вона сказала в інтерв'ю російському виданню "Известия".

"Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", – заявила представниця угорського парламенту.

Ба більше, Дуро звинуватила Київ в "утисках" національних меншин.

"Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, російським та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їхні чинні права, особливо у сфері використання мови. У світлі збільшення військової допомоги Київ ще менше відчуває потребу йти на компроміс і гарантувати адекватні права докорінному угорському населенню Закарпаття", – сказала вона.

Дуро заявила, що українська влада могла б зробити "правильний крок" у цьому напрямку та дати Закарпатській області і іншим регіонам територіальну автономію.