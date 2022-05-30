У МЗС закликали Reuters не поширювати пропаганду після інтерв'ю з херсонським гауляйтером

Міністерство закордонних справ відреагувало на скандальне інтерв'ю Reuters з херсонським гауляйтером. Просять не поширювати російську пропаганду.

Позицію МЗС висловив речник Олег Ніколенко. Він додав, скриншот новини Reuters із заголовком "промосковська Херсонська область розпочала експорт зерна до Росії".

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В МЗС виправили тези журналістів

Речнику довелось виправити пропагандистські тези журналістів, поширені з російських ЗМІ:

"Промосковська Херсонська область" – окупована Росією Херсонська область.

Експорт зерна – постачання вкраденого зерна.

Військово-цивільна адміністрація – російська окупаційна адміністрація.

Reuters, не пропагуйте російську пропагандистську лексику,

– закликав Ніколенко.

Він додав, що примітка наприкінці публікації про стандарти видання виглядає непереконливо.



Скриншот із сайту Reuters

Стрім Reuters на Майдані Незалежності

Нагадаємо, що агентство Reuters у ніч із 15 на 16 лютого показувало в прямому ефірі Майдан Незалежності в Києві. Тоді вже світом активно ширились попередження про повномасштабний напад Росії. Відтак у соцмережах обурились, що ЗМІ, мовляв, готується показувати бомбардування української столиці в прямому ефірі. У цьому вбачали цинізм.

Однак у ЗМІ пояснювали, нібито мотиви були інші. Зазначали, що Україна є темою номер один у світових новинах, і редактори тисяч видань та сотень телеканалів, підписаних на Reuters, хочуть показати своїм читачам, який вигляд має ця країна.

До слова, у трансляції "продавали" гараж на Солом’янці. Оголошення підняли дроном. Номер, зазначений у ньому, належав посольству Росії, яке було розташоване у Солом'янському районі.

Reuters видаляло ТАСС зі свого контентного ринку

У березні Reuters видалило російське ТАСС зі своєї B2B-платформи Reuters Connect. Наголошували, що російське державне інформаційне агентство нечесно зображує війну в Україні.

Reuters Connect – це платформа, де присутні близько 90 новинних агентств зі всього звіту. Зокрема, Variety, USA Today і CNBC.

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