МЗС засудило примусове переселення жителів Маріуполя до Росії

Російська армія примусово депортувала до фільтраційних таборів вже майже 6 тисяч маріупольців, аби використати їх як заручників для політичного тиску на Україну.

У МЗС України засудили цей факт та наголосили, що такі дії країни-агресорки є грубим порушенням законів і звичаїв ведення війни.

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Зокрема, у такий спосіб окупанти порушують:

Женевську конвенцію 1949 року,

Додатковий протокол І до Женевських конвенцій.

У Міністерстві закордонних справ України підкреслили, що Росія розпочала новий етап терору проти Маріуполя. Мешканців, які вціліли під бомбардуваннями російської авіації та обстрілами артилерії, нині намагаються примусово депортувати на територію Росії.

В особливій небезпеці опинилися 15 тисяч мешканців Лівобережного району Маріуполя, яких російські окупанти нині силоміць змушують виїхати на російську територію. Загарбники відбирають у людей паспорти та інші документи, що засвідчують особу.

Паралельно збройні сили Росії обстрілюють евакуаційні колони, які намагаються виїхати із Маріуполя на неокуповану територію України. Російські війська продовжують утримувати гуманітарний конвой автобусів, який кілька днів тому прибув за маріупольцями із Запоріжжя.

Ми закликаємо світових лідерів, які сьогодні зібралися в Брюсселі на саміти НАТО, Групи семи та ЄС, вжити термінових заходів, аби врятувати життя мешканців Маріуполя та інших українських міст, які опинилися в негуманній облозі російської армії,

– наголосили у МЗС України.

Міжнародна спільнота має ухвалити нові жорсткі санкції проти Росії, аби зупинити її смертоносну воєнну машину, а також припинити будь-які бізнес-зв'язки з російськими компаніями задля припинення фінансування війни Росії проти України.

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