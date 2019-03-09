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      На акції проти Гладковських спалахнули сутички під Адмінстрацією Президента у Києві: фото, відео

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      Між правоохоронцями та Нацкорпусом спалахнули сутички під АП у Києві
      Між правоохоронцями та Нацкорпусом спалахнули сутички під АП у Києві / Прес-служба Нацполіції

      Активісти "Національного корпусу" після акції на Майдані Незалежності у Києві (мета – взяття під варту екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря) влаштували сутички з правоохоронцями під Адміністрацією Президента. Зокрема, вони використовували димові шашки та сльозогінний газ. У результаті постраждали двоє поліцейських і один нацгвардієць.

      Удень 9 березня у Києві на Майдані Незалежності активісти "Національного корпусу" спільно з ветеранами війни на Донбасі провели акцію щодо скандалу із розкраданням в оборонному секторі України, зокрема в державному концерні "Укроборонпром". Участь у заході взяли понад 2 тисячі осіб. Їхніми вимогами були взяття під варту колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря, що фігурують у вищезазначеній справі. Також вони закликали розслідувати напади на активістів і смерть радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

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      Сюжет 24 каналу про акцію протесту у Києві

      Потім протестувальники вирушили на Банкову до Адміністрації Президента. Тут для охорони порядку, вишикувались кілька сотень поліцейських і бійців Нацгвардії в повній амуніції.

      Заворушення під АП у Києві / Всі фото – "РБК-Україна"

      За інформацією Нацполії у Києві, учасники колони намагалися клеїти наліпки на шоломи правоохоронців, застосували димові шашки та сльозогінний газ, а також спробували прорвати кордон правоохоронців. У поліції їх, зі свого боку, закликали не порушувати порядок.

      Нацкорпус штурмує Адміністрацію Президента: дивіться відео

      У поліції додали, що внаслідок сутички біля Адміністрації Президента постраждало двоє поліцейських і один нацгвардієць. Одного правоохоронця з хімічним опіком очей госпіталізували, а іншим надали медичну допомогу на місці.

      За фктом інциденту слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

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      10 березня активісти Нацкорпусу протестували проти Порошенка не лише у Києві. Зокрема, у Черкасах вони спершу прийшли до палацу "Дружби народів", де виступав гарант. Тут націоналісти хотіли підійти ближче до сцени, але їм завадили правоохоронці. У підсумку сталися сутички внаслідок яких постраждали 15 поліцейських: п’ятьом медичну допомогу надали на місці та ще десять звернулися до лікарень. Після цього Нацкорпус пішов до до будівлі Черкаської ОДА, аби "вимагати пояснень від губернатора".

      Що відомо про скандал з розкраданнням в оборонці України? Команда журналістських розслідувань Bihus.Info оприлюднила дані, відповідно до яких син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. Журналісти з'ясували, що розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      Автори розслідування також стверджують, що до корупційних операцій є причетними перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, екс-керівник "Укрспецекспорту" та глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Угоди було організовано через три головні фірми-прокладки, а однією з подібних фірм нібито виступав завод "Кузня на Рибальському", який тоді належав Порошенку.

      Що відомо про "Національний корпус"? Це українська націоналістична політична партія. Її було створено внаслідок об'єднання громадського руху "Чесні справи" та громадської організації "Патріот України" 14 жовтня 2016 року. Основою політичної партії стали активісти громадської організації Цивільний Корпус "Азов", колишні військовослужбовці полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.

      корупційні схеми в укроборонпромі: хроніка останніх подій
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      Теги: Новини України Сутички Новини Києва Корупційні схеми в Укроборонпромі Протести Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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