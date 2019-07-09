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      На берег Криму викинуло тіло чоловіка з прив'язаною до нього гирею

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      На берег Криму викинуло тіло чоловіка з прив'язаною до нього гирею
      / Крим.Реалії

      В анексованому Росією Криму туристи виявили понівечене тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. До його шиї була прив'язана гиря.

      На пляжі селища Миколаївка Сімферопольського району, на берег винесло тіло чоловіка з прив'язаною до шиї гирею. З'ясувалося, що це 61-річний кримський татарин Рашид Яг'яєв, який пропав в окупованому Криму у квітні 2019-го року. Про це повідомляє ATR.

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      Він був вбраний у діловий костюм, а голова та кисті відділилися від тіла. Труп вже розкладався та його ледве витягли. За даними кримських ЗМІ, тіло пролежало у воді довгий час, адже пляжем поширився нестерпний запах.

      Тіло викинуло на берег Криму
      На берег анексованого Криму викинуло на берег тіло чоловіка

      Повідомляється, що якщо рідним вдасться до вечора забрати тіло, похорон відбудеться сьогодні, 9 липня, в мікрорайоні Кам'янка в Сімферополі.

      З'ясувалося, що Рашид Яг'яєв був підприємцем, а в Криму у нього були торгові точки та склади.

      Рашид Яг'яєв
      Рашид Яг'яєв зник у квітні 2019-го року

       

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Криму Кримінальні новини
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