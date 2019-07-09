На берег Криму викинуло тіло чоловіка з прив'язаною до нього гирею

В анексованому Росією Криму туристи виявили понівечене тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. До його шиї була прив'язана гиря.

На пляжі селища Миколаївка Сімферопольського району, на берег винесло тіло чоловіка з прив'язаною до шиї гирею. З'ясувалося, що це 61-річний кримський татарин Рашид Яг'яєв, який пропав в окупованому Криму у квітні 2019-го року. Про це повідомляє ATR.

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Він був вбраний у діловий костюм, а голова та кисті відділилися від тіла. Труп вже розкладався та його ледве витягли. За даними кримських ЗМІ, тіло пролежало у воді довгий час, адже пляжем поширився нестерпний запах.



На берег анексованого Криму викинуло на берег тіло чоловіка

Повідомляється, що якщо рідним вдасться до вечора забрати тіло, похорон відбудеться сьогодні, 9 липня, в мікрорайоні Кам'янка в Сімферополі.

З'ясувалося, що Рашид Яг'яєв був підприємцем, а в Криму у нього були торгові точки та склади.



Рашид Яг'яєв зник у квітні 2019-го року