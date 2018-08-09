На Чернігівщині від "білої гарячки" помер військовий з Києва

Під час транспортування з селища Гончарівське Чернігівської області у кареті швидкої медичної допомоги помер військовослужбовець. попередня причина смерті бійця – шоковий стан під час алкогольного делірію, також відомого як "біла гарячка".

Про це повідомляє ЧЕline з посиланням на власні джерела.

"До Чернігівського відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера екстреної медичної допомоги про те, що під час транспортування з селища міського типу Гончарівське в лікарню в кареті" швидкої "помер військовослужбовець, 47-річний житель Києва", – мовиться в повідомленні.

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Що таке алкогольний делірій? Психоз, який супроводжується галюцинаціями, маренням, ознобом і підвищенням температури. Зазвичай виникає на тлі тривалого зловживання алкоголем, у період переривання запою, нерідко закінчується смертю, особливо в разі супутніх серцево-судинних захворювань.