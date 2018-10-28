На "Дискотеці 80-х" у Києві помітили "піонерів": нардеп викликав поліцію

У Палаці спорту в Києві відбулася "Дискотека 80-х", відвідувачами якої стали, зокрема, люди з червоними піонерськими краватками на шиях та відповідними пілотками на головах. Подію відвідав і нардеп України Володимир Ар'єв, який назвав цих осіб "провокаторами" та викликав поліцію.

Про це у Facebook сповістив сам політик.

Пішов з дружиною Наталкою Фіцич у Палац спорту на "Дискотеку 80-х". Довелося вивести з зали та викликати поліцію через провокаторів, які прийшли із забороненою комуністичною символікою. Поводились, як типові совєцькі люди,

– мовиться у повідомленні Ар’єва.

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"Що ще має статися, щоб такі нарешті зрозуміли, скільки смертей комуністична ідеологія принесла Україні?", – обурився нардеп.

Він додав, що поліція таки прибула на місце події та оформила цей інцидент. Відвідувачі "намагалися наїхати на поліцейських", проте познімали свої піонерські краватки.

Нагадаємо, у 2015 році в Україні почався процес декомунізації – позбавлення від наслідків комуністичної ідеології. Цей процес був узаконений ухваленим 9 квітня 2015 року Верховною Радою пакетом законів. Так, закони забороняють діяльність в Україні Комуністичної партії, під заборону також потрапила комуністична символіка.