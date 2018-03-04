На Дніпропетровщині через сніг обвалився дах площею у понад 2 тисячі "квадратів": відео

У Кривому Розі в одноповерховій будівлі конвертерного цеху комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг", який перебував на ремонті, під натиском снігу обвалився дах площею 2 400 квадратних метрів.

Під час інциденту постраждала одна людина, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Чоловік перебував під завалами, коли надзвичайники прибули на місце події.

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"У місті Кривий Ріг о 21 годині 14 хвилин (3 березня – 24) в одноповерховій будівлі цеху, що перебуває на плановому ремонті ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", від снігового навантаження сталося обвалення покрівлі площею 2 400 квадратних метрів. Під завалом конструкцій перебуває 1 людина, що здійснювала очистку даху від снігу", – зазначили у ДСНС.

Наразі проводяться пошукові роботи, до яких залучили 54 людей та 10 одиниць техніки. Доля постраждалої людини поки не відома.

Відео пошукових робіт рятувальними підрозділами