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      На Дніпропетровщині затримали мера на хабарі у 30 тисяч доларів

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      Прокуратура Дніпропетровщини затримала на хабарі мера Верхівцевого
      Прокуратура Дніпропетровщини затримала на хабарі мера Верхівцевого / Фото з відкритих джерел

      Військова прокуратура Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України задокументувала факт вимагання та одержання хабаря Верховцевскім міським головою.

      Прес-служба Військової прокуратури Південного регіону зазначила, що чиновника затримали 13 березня після отримання частини вказаної суми в розмірі 5 тисяч доларів.

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      За "винагороду" у розмірі в 30 тисяч доларів мер пообіцяв "вирішити питання" про надання в оренду підприємцю земельної ділянки, розташованої на території Верхівцевського району.

      хабар, дніпропетровщина
      Мера затримали на гарячому під час отримання першої частини хабара

      Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Затриманому планують вручити повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за одержання хабара, а також звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

      хабар, дніпропетровщина
      За "винагороду" мер обіцяв посприяти в отриманні земельної ділянки на території району

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      13 березня
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      Теги: Новини України Хабар Новини Дніпра
      Джерело: 24 Канал
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