На Дніпропетровщині затримали мера на хабарі у 30 тисяч доларів

Військова прокуратура Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України задокументувала факт вимагання та одержання хабаря Верховцевскім міським головою.

Прес-служба Військової прокуратури Південного регіону зазначила, що чиновника затримали 13 березня після отримання частини вказаної суми в розмірі 5 тисяч доларів.

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За "винагороду" у розмірі в 30 тисяч доларів мер пообіцяв "вирішити питання" про надання в оренду підприємцю земельної ділянки, розташованої на території Верхівцевського району.



Мера затримали на гарячому під час отримання першої частини хабара

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Затриманому планують вручити повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за одержання хабара, а також звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.



За "винагороду" мер обіцяв посприяти в отриманні земельної ділянки на території району