На допомогу по безробіттю в Україні виділили 6 мільярдів гривень

Кабмін виділив на допомогу по безробіттю майже 1,3 мільярда гривень, на компенсацію витрат на зарплати для малого і середнього бізнесу – понад 4,7 мільярда. Загалом Фонду соцстрахування виділено 6 мільярдів гривень на допомогу по безробіттю.

Про виділення грошей на допомогу по безробіттю повідомила пресслужба Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.

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Виділені урядом гроші спрямують на виплату:

допомоги по безробіттю – 1,277 мільярда гривень;

підвищення мінімальної допомоги по безробіттю з 650 до 1000 гривень;

допомоги звільненим за власним бажанням з першого дня, а не як було раніше 91 дня;

всім безробітним з першого дня реєстрації, а не з сьомого як було раніше;

допомоги по частковому безробіттю – 4,723 мільярда гривень;

виплати малому і середньому бізнесу для покриття витрат на зарплату працівникам, яким скоротили робочий час під час карантину.

Ці гроші дозволять вирішити 2 ключові цілі, зауважив міністр економіки Ігор Петрашко.

Перша (ціль) – це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, уже втратили роботу. А друга – допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця,

– пояснив міністр.

Зауважимо, що з 13 по 17 квітня кількість зареєстрованих в Україні безробітних зросла на 29,9 тисячі людей – до 411 тисяч. Тобто щодня в Україні реєстрували до 6 тисяч безробітних.

Як отримати допомогу по безробіттю під час карантину

Потрібно заповнити дві заяви – про надання статусу безробітного і про призначення допомоги по безробіттю. Їх можна надіслати на електронну пошту центру зайнятості або ж віднести у центр і покласти у скриньку для кореспонденції.

Згодом кар'єрний радник зв'яжеться з вами для уточнення інформації.

Важливо знати, що під час карантину виплата допомоги відбувається без особистого відвідування центру.

Крім того, під час карантину статус безробітного надається одразу ж після подання заяви.

Зауважимо, що на період карантину мінімальний розмір допомоги на випадок безробіття зріс зі 650 гривень до 1 тисячі гривень.



Вплив карантину на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу