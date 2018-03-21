На Франківщині малечу у дитсадку годували зіпсованими продуктами з фекаліями мишей: відео

У селі Яблунька, що на Франківщині, батьки вирішили самостійно проінспектувати дитячий садок "Едельвейс" через скарги малечі на болі в шлунку.

Виявилось, що дітей годували продуктами, у яких закінчився термін придатності, пише ТСН.

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Мама дитини, що ходила до згаданого дитсадка, Іванна Лешко розповіла, що діти скаржились на болі в животі і діарею. Згодом одна з працівниць закладу зізналась, що на кухні — антисанітарійні умови.

До голови батьківського комітету надійшов анонімний дзвінок від працівниці із садочка. Сказала, що вони бояться за наших дітей. Розказали, що в рисі були мишачі фекалії, що просто боялися за те, як діти взагалі ніч переночують,

– зазначила Іванна.

Тож батьки вирішили власними силами проінспектувати дитячий садок.

"У крупах і борошні повно мишачих фекалій, крупи протерміновані. Чай, який дають дітям, протермінований. Він 2015 року, термін вживання 24 місяці", – розповіла інша мама.

Протермінованими виявилися кісиль і макаронні вироби. Також батьки наголошують, що продукти зберігаються у невідповідних умовах – у недобудованій частині дитсадка на другому поверсі.

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"Ми віддаємо своїх діток в садочок. Думаємо, що вони перебувають в гарних умовах і харчуються свіжими продуктами. А їх там труять. Ви навіть не уявляєте, в яких умовах зберігаються продукти. Миші, як коні, випадають з гречки", – скаржиться Іванна Лешко.

Відео батьківської інспекції дитсадка "Едельвейс"

Медсестра дитсадка, яка відповідає за раціон дітей, прокоментувати ситуацію відмовилась. А завідувачка закладу взяла відпустку.

Богородчанська районна адміністрація створила комісію для вивчення якості харчування дітей у всьому районі, яка має подати звіт до вересня 2018 року. Разом з тим, у садку "Едельвейс" через скандал вже звільнили всіх відповідальних за інцидент осіб.

Заключення комісії на основі виїзду та висновків перевірки працівниками Держпродспоживслужби та відповідно до протоколу комісії: звільнити всіх трьох працівників – завідувачку дитсадка, медсестру і завідувачку складом – сьогоднішнім числом; усунути виявлені порушення в садочку і перевірити стан харчування у всіх освітніх закладах району,

– повідомила депутатка обласної ради Марія Рудик.

Тимчасово дитсадок закрили через заходи із дератизації.