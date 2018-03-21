11-річний школяр раптово помер на уроці фізкультури на Донеччині

Учень 5 класу помер на уроці фізкультури у школі №8 міста Мирноград, що на Донеччині. Йому раптово стало погано.

Про це повідомляє прес-служба Покровського відділу поліції Донецької області.

"Медики бригади швидкої допомоги констатували смерть хлопця і доставили тіло в терапевтичне відділення Мирноградскої центральної міської лікарні", – йдеться у повідомленні.

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Лікарі виявили в 11-річного школяра злоякісну феохромоцитому третьої категорії – пухлина клітин мозкової речовини наднирників, що призводить до надлишкової секреції адреналіну та норадреналіну.

Готується клопотання до міського суду про проведення судово-медичної експертизи по встановленню остаточної причини смерті школяра. Відкрито кримінальне провадження "Умисне вбивство" з поміткою "природня смерть".

До слова, в мережі опубліковано відео, на якому знято, як у Василькові на Київщині вчитель фізики школи №9 Людмила Анатоліївна в кінці свого уроку грубо сварить одного з учнів.