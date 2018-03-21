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11-летний школьник внезапно умер на уроке физкультуры в Донецкой области

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11-летний школьник внезапно умер на уроке физкультуры в Донецкой области
11-летний школьник внезапно умер на уроке физкультуры в Донецкой области / vlasno.info

Ученик 5 класса умер на уроке физкультуры в школе №8 города Мирноград, что в Донецкой области. Ему внезапно стало плохо.

Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

"Медики бригады скорой помощи констатировали смерть парня и доставили тело в терапевтическое отделение Мирноградской центральной городской больницы", – говорится в сообщении.

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Врачи обнаружили у 11-летнего школьника злокачественную феохромоцитому третьей категории – опухоль клеток мозгового вещества надпочечников, что приводит к избыточной секреции адреналина и норадреналина.

Готовится ходатайство в городской суд о проведении судебно-медицинской экспертизы по установлению окончательной причины смерти школьника. Открыто уголовное производство "Умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".

К слову, в сети опубликовано видео, на котором снято, как в Василькове на Киевщине учитель физики школы №9 Людмила Анатольевна в конце своего урока грубо ругает одного из учеников.

Теги: Новости Украины Дети Криминальные новости Новости Донецка Несовершеннолетние Жертвы Полиция
Источник: 24 Канал
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