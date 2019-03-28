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      На Харківщині аварійно сів військовий вертоліт: що відомо

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      Вертоліт Мі-2
      Вертоліт Мі-2 / фото з відкритих джерел

      У Чугуєві, що на Харківщині вертоліт Мі-2 МСБ здійснив аварійну посадку. Подія відбулася, коли вертоліт виконував навчально-тренувальний політ.

      Інцидент трапився 28 березня близько 14:30. У той момент у вертольоті перебували льотчик-інструктор та курсант. На щастя, вони не постраждали, передає прес-центр Повітряних сил ЗСУ.

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      Так, за попередньою інформацією, у гвинтокрила відмовило кермове керування. Льотчик-інструктор прийняв управління вертольотом і посадив його на непідготовлений майданчик.

      На щастя, ані курсант, ані льотчик-інструктор не постраждали. Проте ушкоджень зазнав вертоліт. Тепер спеціальна комісія має дослідити причини відмови техніки.

      Додамо, що за інформацією місцевих ЗМІ, труднощі в керуванні літаком виникли на висоті 15 метрів. Також видання Depo.Харків повідомляє, що у вертольоті Мі-2, який здійснив аварійну посадку, перебував курсант Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Курсант навчається на льотному факультеті. За попередньою інформацією, він є студентом 3 або 4 курсу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України авіація Новини Харкова Збройні сили України Аварії та ДТП
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