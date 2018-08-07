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На Харківщині працюють нічні шерифи: деталі

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Вони хоч і не носять ковбойські капелюхи та зірки, але мають звання "шерифів". На Харківщині в селі Одренка нічний спокій береже патруль громадських охоронців. Посаду шерифів ввели після того, як в селі почастішали крадіжки. А поліція банально не встигала оперативно приїхати з сусіднього міста.

Колишньому війсковому Сергію 38 і він – шериф. Майже щовечора він обходить територію рідного села. Завдання його та колег спостерігати і охороняти місцевих мешканців, а їх у селі 4 сотні. За його словами, він дивиться за обстановкою села, охороняє капличку, магазин і будівлі. 

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Запровадили нічний патруль три місяці тому. Одразу після того, як мисливці за металом пограбували школу.

"Ми спочатку хотіли привернути службу охорони, але вона далеко від населеного пункту, тому поліція та служба охорони їде дуже довго", – зазначив староста Одринського старостинського округу Дмитро Машура. 

Чоловіки озброєні ліхтариками та газовими балончиками. Зброї не мають, але шерифи кажуть, – підготовки, щоб затримати злодія їм вистачить.

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"Вирішується все словом. Якщо не доходить, тоді вже справою. Після Донбасу мені вже нічого не страшно", – резюмував шериф у селі Одринка Сергій Собенко.

Хоч працюють вони нещодавно, втім уже зустріли злодіїв та боронили село. Шериф Федір Телицький розповів, як чужі люди проникали на дачу, однак не здійснили задуманого злочину.

Жителі кажуть, з появою шерифів у селі значно безпечніше. В Одринці за два місяці літа – жодної крадіжки. Оплачує роботу шерифів місцева громада. Подібні проекти з громадської охорони загалом діють на Харківщині, Полтавщині та Херсонщині. 

Теги: Новини України Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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