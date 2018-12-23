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      На Харківщині стався вибух газу в будинку: постраждала сім'я

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      На Харківщині стався вибух газу в будинку
      На Харківщині стався вибух газу в будинку / ДСНС

      У неділю, 23 грудня, у приватному будинку в місті Люботин, що на Харківщині, стався вибух, у результаті якого постраждала сімейна пара – 46-річний чоловік і його 43-річна дружина.

      Про це повідомила прес-служба ДСНС у Харківській області.

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      Рятувальники провели обстеження місця події на наявність інших постраждалих та осередків горіння.

      На Харківщині вибухнув газ у приватному будинку
      На Харківщині вибухнув газ у приватному будинку

      Ймовірно, що причиною вибуху стала несправність газового обладнання. Як повідомила 19-річна жителька будинку (донька постраждалих – 24), останнім часом в приміщенні відчувався запах газу,
      – зазначили у прес-службі.

      Подружжя з опіками різного ступеня тяжкості доставили у міську клінічну лікарню швидкої допомоги. Після надання невідкладної допомоги жінку відпустили додому. Стан здоров'я чоловіка медики оцінюють як важкий, у нього 50% опіків тіла.

      Будинок зруйнувало майже повністю
      Будинок зруйнувало майже повністю

      В самому будинку відбулась руйнація даху, зовнішніх стін та внутрішніх перегородок. Остаточні обставини події з’ясовуються.

      Нагадаємо, 22 грудня у Львові стався вибух на ярмарку неподалік Оперного театру. Загорілось спочатку в одній з яток, потім вогонь перекинувся на сусідні приміщення. Через вибух постраждало п'ятеро людей. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення пожежної безпеки, а це до трьох років позбавлення волі.

      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Вибух Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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