На Харківщині стався вибух газу в будинку: постраждала сім'я

У неділю, 23 грудня, у приватному будинку в місті Люботин, що на Харківщині, стався вибух, у результаті якого постраждала сімейна пара – 46-річний чоловік і його 43-річна дружина.

Про це повідомила прес-служба ДСНС у Харківській області.

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Рятувальники провели обстеження місця події на наявність інших постраждалих та осередків горіння.



На Харківщині вибухнув газ у приватному будинку

Ймовірно, що причиною вибуху стала несправність газового обладнання. Як повідомила 19-річна жителька будинку (донька постраждалих – 24), останнім часом в приміщенні відчувався запах газу,

– зазначили у прес-службі.

Подружжя з опіками різного ступеня тяжкості доставили у міську клінічну лікарню швидкої допомоги. Після надання невідкладної допомоги жінку відпустили додому. Стан здоров'я чоловіка медики оцінюють як важкий, у нього 50% опіків тіла.



Будинок зруйнувало майже повністю

В самому будинку відбулась руйнація даху, зовнішніх стін та внутрішніх перегородок. Остаточні обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, 22 грудня у Львові стався вибух на ярмарку неподалік Оперного театру. Загорілось спочатку в одній з яток, потім вогонь перекинувся на сусідні приміщення. Через вибух постраждало п'ятеро людей. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення пожежної безпеки, а це до трьох років позбавлення волі.