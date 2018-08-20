На Харківщині відкрили велике родовище газу

Burisma Group, підконтрольна бізнесменові Миколі Злочевському, відкрила нове родовище газу на Веселковій структурі Пегедівської площі Харківської області.

Повідомила прес-служба Burisma Group.

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За попередніми даними, запаси і ресурси газу в межах Пегедівської площі можуть скласти понад 7 мільярдів кубічних метрів.

На Веселковій структурі глибиною понад 5 тисяч метрів свердловиною були розкриті газонасичені пласти. Під час випробування свердловини було отримано промислові добові дебіти – понад 200 тисяч кубометрів газу,

– заявив CEO Burisma Group Тарас Бурдейний.

В комапнії стверджують, що результати геологорозвідувальних робіт на Веселковій структурі підтвердили прогнози перспективності всього комплексу локальних об’єктів на території Пегедовської площі. Готуючись до промислового буріння, компанія переоброблює сейсморозвідувальні матеріали в межах Пегедівської площі і на суміжних ділянках.

Burisma контролюється Миколою Злочевським. В групу входять 12 операційних компаній: "Еско-Північ", "Парі", "Перша українська нафтогазова компанія", "Алдеа-Україна", "Сістемойлінжінірінг", "Бурісма Сервіс", "Технокомсервіс", "Надрагаз", "Надрагазвидобування", "Газойлінвест", "Куб-Газ" і "Нафтопромисловв геологія".