На Харківщині жінка облаяла цивільного чоловіка: її оштрафували

Жінка облаяла свого співмешканця і це викликало у нього "відчуття емоційної невпевненості та завдало шкоди його психічному здоров’ю". Суд оштрафував жінку на 170 гривень.

Відповідне рішення ухвалив Ізюмський міськрайонний суд Харківщини, повідомляє "Судова влада України".

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Жінка спершу влаштувала сварку з співмешканцем. Під час словесної перепалки жінка висловлювалася нецензурно на адресу чоловіка. Правопорушниця у суді повністю визнала свою вину, розкаялася та запевнила, що більше не допустить подібної поведінки.

Зауважимо, що окрім штрафу жінка має ще заплатити 420 гривень судового збору.

Важливо! В Україні запустили гарячу лінію з попередження домашнього насильства – 1547. За даними ООН кожна 6 жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців.



Домашнє насильство в Україні: статистика / Інфографіка 24 каналу