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      На Харківщині жінка облаяла цивільного чоловіка: її оштрафували

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      Жінка облаяла чоловіка і її оштрафували (Ілюстративне фото) / shutterstock.com

      Жінка облаяла свого співмешканця і це викликало у нього "відчуття емоційної невпевненості та завдало шкоди його психічному здоров’ю". Суд оштрафував жінку на 170 гривень.

      Відповідне рішення ухвалив Ізюмський міськрайонний суд Харківщини, повідомляє "Судова влада України".

      До речі: Чоловіки теж страждають від домашнього насильства: неочікувані факти

      Жінка спершу влаштувала сварку з співмешканцем. Під час словесної перепалки жінка висловлювалася нецензурно на адресу чоловіка. Правопорушниця у суді повністю визнала свою вину, розкаялася та запевнила, що більше не допустить подібної поведінки.

      Зауважимо, що окрім штрафу жінка має ще заплатити 420 гривень судового збору.

      Важливо! В Україні запустили гарячу лінію з попередження домашнього насильства – 1547. За даними ООН кожна 6 жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців.

      Інфографіка Домашнє насильство
      Домашнє насильство в Україні: статистика / Інфографіка 24 каналу

      Деонтей Уайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Поліція Рішення суду Новини Харкова Штрафи Новини України
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