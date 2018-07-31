15:25
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

На Харківщині знайшли тіло солдата з перерізаним горлом

611 Читать новость на русском
На Харківщині знайшли тіло солдата з перерізаним горлом
На Харківщині знайшли тіло солдата з перерізаним горлом / Поліція Харківщини

30 липня працівники поліції виявили тіло 23-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями на території військової частини в місті Лозова, що на Харківщині.

Про це повідомила прес-служба поліції Харківщини.

Читайте також: Невідомий облив кислотою працівницю Херсонської міської ради: фото нападника

Як повідомили в обласній Нацполіції, на тілі солдата були виявлені два порізи на шиї та забій грудної клітки. 

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України,
– йдеться в повідомленні.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

До слова, у вівторок, 31 липня, у Бердянську невідомий застрелив місцевого активіста, ветерана АТО Віталія Олешка (позивний "Сармат"). Очевидці стверджують, що зловмисників було двоє, і приїхали вони на червоному автомобілі, ймовірно "Таврія".

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Харкова Жертви Поліція
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
сьогодні, 15:15 Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
Євгенія Мазур
Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
сьогодні, 15:11 Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
Олексій Чибісов
Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
сьогодні, 15:00 Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
Блог Соцмережі
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні, 14:03 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк
Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити
сьогодні, 13:01 Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити
Яніна Ткачук
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Колесніков: Захід в шоці від фашизму Тягнибока
 30 жовтня 2012 , 12:59
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Ахметову рекомендують Маркевича на посаду головного тренера "Шахтаря"
 12 травня 2016 , 11:40
Як гравці "Барселони" провели тренування з паралімпійською збірною Іспанії – з'явилося відео
 8 вересня 2016 , 17:49
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук