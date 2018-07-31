На Харківщині знайшли тіло солдата з перерізаним горлом

30 липня працівники поліції виявили тіло 23-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями на території військової частини в місті Лозова, що на Харківщині.

Про це повідомила прес-служба поліції Харківщини.

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Як повідомили в обласній Нацполіції, на тілі солдата були виявлені два порізи на шиї та забій грудної клітки.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України,

– йдеться в повідомленні.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

До слова, у вівторок, 31 липня, у Бердянську невідомий застрелив місцевого активіста, ветерана АТО Віталія Олешка (позивний "Сармат"). Очевидці стверджують, що зловмисників було двоє, і приїхали вони на червоному автомобілі, ймовірно "Таврія".