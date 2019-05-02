На Індію насувається найпотужніший за 20 років циклон

В Індії готуються до одного з найпотужніших циклонів за останні чверть століття – Фані. На східному узбережжі країни вже евакуювали понад 800 тисяч людей.

Найбільший удар на себе візьме східний штат Одіша. Там вже оголосили режим посиленої готовності. А ще заборонили рибалити та позакривали школи.

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Що відомо про циклон Фані? Максимальна швидкість вітру може сягнути 200 кілометрів на годину. Це буде найпотужніший циклон за два десятиліття в Індії. Тоді у 1999 році від негоди загинули понад 10 тисяч людей.

Зараз циклон рухається на північний захід у напрямку Індії. Тож влада регіону вирішила не чекати трагічних наслідків, а зробити все, щоб запобігти їм.

Odisha: People at Puri beach being warned against venturing into the sea as #CycloneFani is expected to make landfall in Puri district tomorrow. pic.twitter.com/HJXGhbFwQl — ANI (@ANI) 2 травня 2019 р.

"Ми використали спеціальні географічні інформаційні комп'ютерні системи, що визначають, який регіон найімовірніше вдарить стихія. І все для того, щоб вжити необхідних заходів", – сказав особливий комісар допомоги Бішнупада Сеті.

Odisha: Preparation underway at Red Cross Bhavan in Bhubaneswar for distribution of relief material packets. #CycloneFani pic.twitter.com/NNe3RJhzYc — ANI (@ANI) 2 травня 2019 р.

Найпотужнішого удару циклон Фані завдасть 3 травня.