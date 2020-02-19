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      На Київщині у школі розпилили сльозогінний газ: 16 постраждалих – фото

      -
      На Київщині внаслідок розпилення сльозогінного газу постраждали 16 дітей / Сайт Нацполіції

      У місті Сквира, що на Київщині, невідомий розпилив сльозогінний газ у школі. У результаті до лікарні потрапили 16 дітей.

      Усіх інших учнів школи евакуювали з місця події, інформує Нацполіція.

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      19 лютого у місті Сквира невідома особа розпилила сльозогінну речовину на першому поверсі школи,
      – йдеться у повідомленні.

      У результаті інциденту постраждали 16 дітей – віком від 6 до 15 років. Усіх їх госпіталізували. А заняття у школі скасували.

      Наразі на місці події працюють слідчі, працівники ювенальної превенції, рятувальники та медики.

      поліція київщина
      На Київщині внаслідок розпилення сльозогінного газу постраждали 16 дітей 

      Що таке сльозогінний газ? Збірна назва речовин сльозогінної або дратівної дії, що подразнюють слизові оболонки, дихальні шляхи. Викликає відчуття печіння і подразнення в ураженій ділянці, що настає впродовж секунд. Ефекти залежать від кількості речовини, тривалості її дії й того, на яку саме ділянку тіла вона потрапила (очі, рот, ніс, шкіра). Можуть продовжуватись приблизно 30-60 хвилин або й довше.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Постраждалі Новини Києва Поліція
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