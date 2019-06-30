На Leopolis Jazz Fest вшанували пам’ять Маркіяна Іващишина

Четвертий, передостанній, вечір на головній сцені Leopolis Jazz Fest почався і сумно, і піднесено водночас: хвилиною мовчання і зал, і фан-зона вшанували пам’ять голови мистецького об’єднання "Дзиґа" Маркіяна Іващишина.

Саме 29 червня минуло 40 днів від дня його смерті. І саме Маркіян свого часу, за десять років до Leopolis Jazz Fest, спробував зробити Львів однією із джазових столиць, заснувавши у 2001-му фестиваль "Jazz Bez". Цього року у грудні він також пройде обов’язково, але без Маркіяна.

Відкривав вечір джазовий гурт із Нового Орлеана. Вперше в Україні виступив піаніст, мультиінструменталіст, вокаліст та композитор Джон Клірі разом із The Absoolute Monster Gentelmen.

Суміш джазу, соулу, блюзу, фанку та ритм-енд-блюзу була ніби втіленням чистої радості. Хай пуристи від джазу говорять, що назвати виступ музикантів суто джазовим не варто, проте їх музика відбиває саму суть джазу: драйв та свободу.

А ще Джон Клірі змішав не тільки музичні стилі: здалека він дуже нагадував то Роберта Де Ніро, то Богдана Ступку.

Відволікали від його виступу лише числені політики, які завжди любили цей фестиваль. Представники різних політичних сил прогулювались у фан-зоні та партері, розвертаючи до себе фотографів та слухачів.

Але справжньою зіркою вечора все ж таки став (як і варто було сподіватись) американський піаніст Чік Коріа. У нього 22 Ґреммі, 63 номінації. І він – легенда.

Музикант представив у Львові іспанську програму The Spanish Heart Band. Саме так називався його альбом, який вийшов у 1976 році та став культовим.

"Фламенко, так фламенко", – вирішив Чік Корія, що має італійське та іспанське коріння, та запросив окрім традиційних джазменів танцюриста, відомого виконавця у стилі фламенко Ніно Де Ля Реіса. Таким чином він змусив глядачів не лише відволіктися від політики, а й зануритись у світ іспанської та латиноамериканської музики за допомогою різних видів мистецтва.

До слова, організатори повідомили, що цього року основна фан-зона, що розташована на стадіоні, зібрала рекордну кількість людей: вісім тисяч слухали музики. Фестиваль добігає кінця. У неділю він завершиться. А вже наступного року Leopolis Jazz Fest обіцяє гучно святкувати свій 10-річний ювілей.