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      На Лісовому масиві у Києві – масштабна пожежа, чути вибухи: фото і відео

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      Пожежа на Лісовому масиві у Києві
      Пожежа на Лісовому масиві у Києві / скріншот із відео

      У столиці на вулиці Віскозній горять автоцистерни з бензином та дизельним паливом. Поруч розташований гіпермаркет "Епіцентр". Чутно також, як на місці інциденту щось вибухає.

      Дорогу для автомобілів на цій ділянці перекрили. Пожежа сталася у промзоні за Дарницькою ТЕЦ.

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      Масштабна пожежа на Лісовому масиві у Києві

      Пожежа у Києві на Лісовому масиві, Деснянський район: відео

      Орієнтовне місце інциденту

      За даними "Інформатора", палає 9 цистерн з топливом на площі близько 500 квадратних метрів. На місці працюють 70 пожежників, займанню дали другий рівень складності. Також на місце інциденту вже направили 18 одиниць техніки.  Наразі вулицю Віскозну повністю перекрили.

      Станом на 23:10 відомо, що рятувальники хочуть залучити до гасіння пожежний поїзд.

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      Теги: Новини Києва Пожежа Вибух Надзвичайні ситуації
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