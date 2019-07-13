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      На Луганщині окупанти обстріляли житловий будинок: фото

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      На Луганщині окупанти обстріляли житловий будинок
      На Луганщині окупанти обстріляли житловий будинок / lg.npu.gov.ua

      Проросійські бойовики обстріляли житловий будинок в населеному пункті Золоте-4 у Луганській області. Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

      Окупанти з боку окупованого Золотого-5 з великокаліберного кулемету обстріляли житловий будинок по вулиці Стандартна в Золотому-4.

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      У будинку проживала 75-річна жінка.

      Правоохоронці вилучили кулю, яка пробила стіну будинку наскрізь. Власниця будинку під час обстрілу перебувала у сусідній кімнаті, тому вона не постраждала.

      луганськ обстріл золоте 4
      Правоохоронці вилучили кулю з стіни

      Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події. Факт обстрілу зареєстрували за ознаками кримінального правопорушення – терористичний акт.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Кримінальні новини Новини Луганська Операція Об'єднаних сил Зброя Поліція
      Джерело: 24 канал
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