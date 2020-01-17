На Луганщині студент-медик організував підпільну нарколабораторію

18-річний студент-медик організував нарколабораторію і продавав товар через Telegram-канал.

Студент медичного закладу за місцем свого мешкання у міста Рубіжне виготовляв психотропну речовину амфетамін та через створений Telegram-канал розповсюджував наркотики на території області. Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

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Правоохоронці затримали злочинця під час отримання на пошті чергового замовлення психотропної речовини загальною масою близько 100 грамів.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили лабораторне обладнання для виготовлення наркотичних речовин, прекурсори та амфетамін.



Студент медичного виготовляв і продавав наркотики / Фото: Прокуратура Луганської області

Наразі юнаку повідомлено про підозру за незаконне придбання, зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 12 років із конфіскацією майна.



Студент медичного виготовляв і продавав наркотики / Фото: Прокуратура Луганської області

За допомогою чат-бота в месенджері Telegram "СтопНаркотік" уже заблокований 301 адреса, де можна було замовити наркотики.