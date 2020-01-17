На Луганщине студент-медик организовал подпольную нарколабораторию

18-летний студент-медик организовал нарколабораторию и продавал товар через Telegram-канал.

Студент медицинского учреждения по месту своего проживания в города Рубежное изготавливал психотропное вещество амфетамин и через созданный Telegram-канал распространял наркотики на территории области. Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

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Правоохранители задержали преступника при получении на почте очередного заказа психотропного вещества общей массой около 100 граммов.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли лабораторное оборудование для изготовления наркотических веществ, прекурсоры и амфетамин.



Студент медицинского изготавливал и продавал наркотики / Фото: Прокуратура Луганской области

Сейчас юноше сообщено о подозрении за незаконное приобретение, хранение особо опасного психотропного вещества с целью сбыта, в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.



Студент медицинского изготавливал и продавал наркотики / Фото: Прокуратура Луганской области

С помощью чат-бота в мессенджере Telegram "СтопНаркотик" уже заблокирован 301 адрес, где можно было заказать наркотики.