В Харькове задержали иностранного студента, который организовал контрабанду наркотиков

В Харькове работники СБУ задержали подозреваемого в организации контрабанды психотропных веществ в Украину. Сообщается, что задержанный учится в одном из университетов Украины и имеет иностранное гражданство.

О задержании сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в фейсбуке.

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Сотрудники СБУ задержали организатора канала в Харькове во время сбыта очередной партии психотропов за 200 тысяч гривен. У злоумышленника изъят полимерный пакет с амфетамином общим весом почти в один килограмм,

– Владислав Абдула.

По информации следователей, задержанный планировал создать сеть сбыта наркотиков на территории Харьковской и соседних областей. Вещества подозреваемый перевозил лично.

Правоохранителями открыто уголовное производство.

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