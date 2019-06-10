На Львівщині на земельних ділянках для військових виявили свинячий могильник: відео

На земельних ділянках біля Кам'янки-Бузької, які виділили військовим, знайшли майже десяток захоронень із трупами поросят. На вухах мертвих тварин навіть збереглись мітки однієї з місцевих свиноферм. Проте фермери запевняють, що не мають уявлення, як мертві тварини там опинилися.

На Львівщині виділили 18 ділянок для ветеранів АТО. Але там виявили майже десять таких захоронень.

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За словами депутата міськради Андрія Антонюка, там працювала ціла схема: вдень приїжджав екскаватор, викопував яму 2:2, забирав пісок та вивозив, а вночі привозили сюди щось і на ранок ями були вже загорнуті.

На тушках поросят виявили маркування свиноферми "Екоміт", що біля Кам'янки-Бузької. На підприємстві підтвердили, що свині їхні, а от як вони потрапили в могильники запевняють – не знають.



Свиноферма "Екоміт"

Місцеві вимагають, аби туші перевезли в інше місце. Втім, представник ферми заявив – немає техніки. Проте після довгих дискусій, техніку таки знайшли.

Тим часом, екоінспектори взяли пробу ґрунту у могильниках. Результати експертизи будуть наступного тижня. А правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за статтею про забруднення або псування земель відходами, шкідливими для людей та довкілля.

Що далі робити із забрудненими ділянками – вирішуватимуть спільно міська рада та АТОвці. Якщо ж ветерани від цієї землі відмовляться, то знайти іншу буде важко. За словами голови ОТГ, вільних ділянок в районі практично немає.