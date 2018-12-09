На Львівщині під час учбових стрільб резервіст підстрелив військового

У суботу, 8 грудня, на під час учбових стрільб на Яворівському полігоні, що на Львівщині, резервіст з автомата поцілив у військовослужбовця.

Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА на своїй сторінці у Facebook.

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21-річного військового госпіталізували із вогнепальним пораненням у військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові.

За яких обставин 35-річний резервіст вистрелив з автомата АК – наразі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Передувало цьому рішенню агресія Росії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна та 24 моряків.



Після цього Україна привела Збройні Сили у повну бойову готовність. 3 грудня Міністерство оборони України розпочало мобілізацію резервістів першої черги – осіб до 40 років, які пройшли відповідну бойову підготовку. Коментуючи мобілізацію резервістів, міністр оборони Степан Полторак заявив, що Збройні Сили України не мають проблем із комплектацією військових частин та навчальних центрів у ході зборів резервістів. Кількість охочих служити в українській армії перевищує потребу подекуди у три рази.



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