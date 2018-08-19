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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

На Львівщині у ДТП потрапив автобус із 44 туристами

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Наслідки ДТП на Львівщині
Наслідки ДТП на Львівщині / zaxid.net

На Львівщині поблизу міста Золочів зіткнулися легковий автомобіль і туристичний автобус сполученням "Херсон-Варшава". Унаслідок зіткнення автобус з'їхав у кювет.

Як повідомляє ZAXID.NET у ДТП постраждала одна із пасажирок автобуса та пасажир Mercedes.

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Як зазначили у поліції, 34-річний мешканець Золочева не впорався із керуванням, внаслідок чого допустив зіткнення із автобусом, що їхав у попутному напрямку. Після удару автобус, в якому перебувало 44 пасажири та водій, з'їхав в кювет.

Пасажира легкового авто 1979 року народження у важкому стані госпіталізували до лікарні, також відомо, що в однієї з пасажирок автобуса діагностували забій ноги.

Як пише місцеве видання "Золочів.нет", під час перевірки на сп'яніння виявилося, що вміст алкоголю в крові 34-річного водія Mercedes становить 2,6 проміле, що у 13 разів вище за норму.


ДТП на Львівщині із туристичним автобусом 

Теги: Новини Львова Новини України Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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