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      На Львівщині затопило містечко: чи можна було попередити катастрофу

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      Через сильні зливи у містечку Ходорів на Львівщині повністю затопило більше півсотні присадибних ділянок. У місцевому ставку вода перелилась через дамбу і відрізала одну з вулиць від решти міста.

      Щоб потрапити з берега на берег, люди звертаються до рятувальників.

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      Місцевий житель Іван Слобода не втрачав почуття гумору, навіть, коли показував 24 каналу наслідки повені на своєму подвір’ї.

      "У двадцять п'яти вуликаз погинули бджоли, в середньому, якщо порахувати, то це 2 мільйонів комах. Жінка декілька разів подивилася на негоду, не витримала, я її через вікно витягнув і завіз в лікарню. В неї інсульт", – розповів місцевий житель Іван Слобода.

      негода в україні
      Подвір'я жителя Ходорова Івана Слободи

      І така ситуація у кожному дворі на цій вулиці. Під час сильних дощів дамба не витримала об'ємів води.

      Після того, як прорвалася дамба, частина вулиці стала островом і зовсім відірвана від решти світу. Рятувальники виклали укріплення з більш ніж двохсот мішків із піском та почали роздавати питну воду людям.


      Рятувальники допомагають людям впоратися з негодою

      Було прийнято рішення встановити човникову переправу, і за бажанням громадян, ми здійснюємо переправу з одного боку вулиці на інший і це здійснюється цілодобово,
      – сказав рятувальник Микола Коцюмбас.

      Водна стихія була настільки сильна, що уникнути підтоплення було неможливо – це заявив мер Ходорова.

      "Цієї катастрофи що зараз в Ходорові не можна було уникнути, бо то природній фактор, що така інтенсивність опадів в нас випала", – зазначив міський голова Ходорова Олег Коцовський.

       

       

      І хоча рівень води поступово спадає, підтопленими у Ходорові залишаються півсотні присадибних ділянок, 2 житлових будинки та 10 домогосподарств.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Фотоновини Новини Львова Негода в Україні
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