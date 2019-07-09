На нових банкнотах 1000 гривень використали фальшивий шрифт: фотодоказ

Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень з 25 жовтня 2019 року. Дизайнери помітили на нових банкнотах "піратський" шрифт компанії Adobe.

Дизайнер Богдан Гдаль зазначив, що мова йде про кириличну версію шрифту Bickham Script Pro 3, який розробили дизайнери Adobe. Версію цього шрифту випустили лише у 2016 році.

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До цього часу в інтернеті поширювались "піратські", тобто, неофіційні версії цього шрифту. Одну з них і використали у Національному банку. Цим шрифтом написані слова "Одна тисяча гривень" на звороті банкноти.

Чим відрізняється оригінальний шрифт від фейкового? Відрізняються вони розміром букви "в" у слові "гривень". В оригінальному шрифті "хвостик" цієї букви є дещо меншим та не таким широким, а "в" у "піратській" версії шрифту така ж, яка зображена на українській банкноті.



Різниця між оригінальним та фейковим шрифтом на банкноті 1000 гривень

Український дизайнер Богдан Гдаль уже зв'язався з автором шрифту Річардом Ліптоном, який перенаправив його на дизайнера компанії Adobe. Останній підтвердив, що на банкноті 1000 гривень і справді розміщено напис неоригінальним шрифтом.

Шкода, що Національний банк України не помітив недоліків шрифту, про який йде мова. І це, безумовно, не Bickham Script Pro 3. В будь-якому разі, наша ліцензія не дозволяє вносити зміни у шрифт,

– повідомили у компанії Adobe.

Наразі у компанії не коментують, чи будуть позиватися до НБУ через порушення авторського права.

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