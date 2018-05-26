На Одещині чоловік впав у будівельний котлован

Інцидент стався в селі Мала Долина Чорноморського району, що на Одещині. Аби підняти чоловіка з будівельного котловану потрібна була допомога рятувальників.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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На місці виклику рятувальники 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини встановили, що чоловік впав в яму глибиною приблизно 4 м та отримав ушкодження, – уточнюють рятувальники.

Працівники ДСНС драбиною спустилися до котловану і за допомогою нош та рятувальної мотузки підняли постраждалого на поверхню. Чоловіка з ознаками перелому ноги бригадою швидкої медичної допомоги було доставлено до лікарні.