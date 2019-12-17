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      На Одещині підробляли туалетний папір відомого виробника: курйозні фото

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      На Одещині підробляли туалетний папір / фото із соцмереж

      В Одеській області компанія "Єлизавета-ОД" використовувала обгортку для туалетного паперу власного виробництва, схожу до обгортки туалетного паперу "ОБУХОВ". Щоправда, на одеській упаковці "ОБУХОВ" перетворився на "ОПУХОФ". Про це інформує пресслужба одеського відділення АМКУ.

      Саме в Антимонопольний комітет звернулися представники ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". Вони поскаржились, що на Одещині використовують упаковку для туалетного паперу, що візуально схожа на їхню.

      Тим часом в Росії: Тарілки у формі лопати нарешті з'явилися в російських магазинах: фотодоказ

      В АМКУ провели анкетування і більшість респондентів вказали, що сприймають оформлення упаковок туалетного паперу як такі, що є схожими між собою та які можна сплутати при купівлі.

      Відзначається, що це порушує права столичного картонно-паперового комбінату, який розповсюджує продукцію в тому числі на території Одеської області.

      Туалетний папір "ОПУХОВ" та "ОБУХОВ" 

      У відділенні АМКУ вирішили рекомендувати ТОВ "Єлизавета-ОД" "припинити дії, які мають ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції".

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      сьогодні
      19396
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Курйозні новини Новини Одеси
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