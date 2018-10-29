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      На Одещині п'яний чоловік напав на бригаду швидкої допомоги

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      Напад на бригаду швидкої допомоги
      Напад на бригаду швидкої допомоги / Фото з відкритих джерел

      У Чорноморську чоловік напав на бригаду швидкої допомоги, яка приїхала до його матері. У результаті чого лікарів госпіталізували.

      На місце події приїхали поліція, Служба громадської безпеки та ще одна бригада швидкої. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. 

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      "Інцидент стався 29 жовтня близько трєтьої ночі. Фельдшер бригади отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої, водій – забої та садна голови", – повідомила Супрун.

      Поліція затримала нападника, він знаходився у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

      На жаль, випадки, коли життю та здоров'ю медиків загрожує небезпека, не поодинокі. 

      Працюємо разом із Національна поліція України, щоб розв'язати цю проблему та посилити захист наших медиків. Зокрема — запровадити супровід медичного працівника, за його зверненням представниками Національної поліції України. Також встановити кримінальну відповідальність за погрози та посягання на життя медичних працівників під час виконання ними службових обов’язків,
      – додала Супрун.

      Супрун також зазначила, що у Верховній Раді України вже зареєстровано законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпечних умов надання медичної допомоги", який включено до порядку денного. 

      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Одеси Уляна Супрун
      Джерело: 24 канал
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