На Одещині трагічно загинули двоє чоловіків: вони намагалися врятувати собаку
Інцидент трапився вранці 31 березня у Біляївському районі Одеської області. На березі Хаджебейського лиману стався обвал глини, який поховав під собою двох чоловіків.
Вони намагалися врятувати собаку – викопували його із лисячої нори. Втім, їх самих присипало глиною. Про трагедію інформують у Нацполіції Одеської області. Відомо, що інцидент трапився о 5 годині ранку.
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Наразі на місці події працюють поліцейські та рятувальники. Вони намагаються встановити особи загиблих, а також – усі обставини трагедії.
На місці продовжують працювати рятувальники / Пресслужба Нацполіції
Зауважимо, що обвали на пляжах Одещини трапляються досить часто. Торік у липні зсув ґрунту трапився на одному з пляжів Одеси. Дивом обійшлося без жертв, хоч на аварійній ділянці й перебували відпочивальники.
Трагедія трапилась на березі Хаджибейського лиману: карта
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