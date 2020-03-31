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      На Одещині трагічно загинули двоє чоловіків: вони намагалися врятувати собаку

      -
      Зсув глини поховав під собою 2 чоловіків / пресслужба Нацполіції

      Інцидент трапився вранці 31 березня у Біляївському районі Одеської області. На березі Хаджебейського лиману стався обвал глини, який поховав під собою двох чоловіків.

      Вони намагалися врятувати собаку – викопували його із лисячої нори. Втім, їх самих присипало глиною. Про трагедію інформують у Нацполіції Одеської області. Відомо, що інцидент трапився о 5 годині ранку.

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      Наразі на місці події працюють поліцейські та рятувальники. Вони намагаються встановити особи загиблих, а також – усі обставини трагедії.


      На місці продовжують працювати рятувальники / Пресслужба Нацполіції

      Зауважимо, що обвали на пляжах Одещини трапляються досить часто. Торік у липні зсув ґрунту трапився на одному з пляжів Одеси. Дивом обійшлося без жертв, хоч на аварійній ділянці й перебували відпочивальники.

      Трагедія трапилась на березі Хаджибейського лиману: карта

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Поліція Жертви Новини Одеси Стихійні лиха Новини України
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