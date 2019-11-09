На Одещині зіткнулися рибальські човни, є жертви: фото

У річці Глибокий Турунчук зіткнулися 2 рибальські човни, одна людина загинула. Аварія трапилася ввечері 8 листопада.

Зіткнення човнів сталося через обмежену видимість у тумані, а також через відсутність освітлювальних вогнів на одному з човнів, повідомили у поліції.

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У результаті аварії один з рибалок загинув, ще один отримав травми.



Унаслідок зіткення загинула людина

Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

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