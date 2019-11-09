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      На Одещині зіткнулися рибальські човни, є жертви: фото

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      На Одещині зіткнулися рибальські човни
      На Одещині зіткнулися рибальські човни / od.npu.gov.ua

      У річці Глибокий Турунчук зіткнулися 2 рибальські човни, одна людина загинула. Аварія трапилася ввечері 8 листопада.

      Зіткнення човнів сталося через обмежену видимість у тумані, а також через відсутність освітлювальних вогнів на одному з човнів, повідомили у поліції.

      До речі: У Києві на Оболоні затонула яхта: фото, відео

      У результаті аварії один з рибалок загинув, ще один отримав травми.

      одещина човни жертви зіткнення рибалки
      Унаслідок зіткення загинула людина

      Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

      Нещодавно на Одещині горіла яхта депутата Таїрівської об'єднаної територіальної громади Всеволода Шаєвського. Деталі та фото – тут.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини Жертви Водний транспорт Поліція
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